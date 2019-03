Großmutz

Ein 37-jähriger Fahrer eines Pkw Isuzu missachtete am Freitag beim Kreuzen der B 96 die Vorfahrt eines 77-jährigen VW-Fahrers. bei dem Zusammenstoß auf der B 96 – der Unfall geschah gegen 13 Uhr auf Höhe Abfahrt Großmutz – wurde der Isuzu noch gegen einen Lkw geschleudert, welcher an der Kreuzung gewartet hatte. Während der VW Fahrer leichtverletzt in ein Krankenhaus gefahren wurde, musste dessen 81-jährige Beifahrerin schwerverletzt in ein Klinikum geflogen werden. Es entstand ein Schaden von etwa 20.000 Euro. Der VW und der LKW mussten abgeschleppt werden. Die B 96 war für circa 60 Minuten vollgesperrt.

Von MAZonline