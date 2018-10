Kremmen

Im Dreieck Havelland kam es am Freitagnachmittag zu einem Unfall. Ein Auto ist auf der A10 in Fahrtrichtung Norden in die Leitplanke geraten.

Feuerwehren aus Kremmen, Eichstädt, Vehlefanz und Bötzow kamen zum Einsatz, ebenso Polizei und Rettungshubschrauber. Sie sind um 14.58 Uhr gerufen worden. Der Fahrer des Wagens war eingeklemmt. Er musste von der Feuerwehr befreit werden.

Gegen 16.15 Uhr konnte der Einsatz beendet werden.

Von MAZonline