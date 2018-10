Oranienburg

Ein 67-jähriger Mann hat am Donnerstag um 15.15 Uhr in der Klagenfurter Straße offenbar sein Fahrzeug nicht so gesichert, dass es nicht losrollen kann. Als sich der Pkw plötzlich selbstständig machte, rannte der Mann dem Wagen mehrere Meter hinterher, bis dieser schließlich gegen ein Verkehrsschild prallte und zum Stehen kam.

Der Mann verletzte sich bei der Jagd nach seinem Auto leicht und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Pkw blieb fahrbereit. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro.

Von MAZonline