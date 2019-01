Hohenbruch

Auf der L191 kam es am Montagmorgen zu einem Unfall. Am Abzweig Siemenshof in Hohenbruch querte ein Reh die Straße. Eine 46-jährige Peugeot-Fahrerin aus dem Barnim konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und stieß mit dem Tier zusammen.

Am Fahrzeug, bei dem die Windschutzscheibe kaputt ging und die Motorhaube stark deformiert wurde, entstand ein Schaden von etwa 5000 Euro und musste abgeschleppt werden. Das Reh konnte flüchten.

Lesen Sie weiter Aktuelle Polizeimeldungen aus Brandenburg und Berlin

Von MAZonline