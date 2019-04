Eichstädt

In Eichstädt übersah am Montagvormittag offenbar eine 33-jährige Autofahrerin beim Linksabbiegen in der Straße Am Eichenring einen von links kommenden 52-jährigen Radfahrer und kollidierte mit diesem.

Der Radfahrer wurde leicht verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 700 Euro.

Von MAZonline