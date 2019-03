Hennigsdorf

Wenig rücksichtsvoll war Sonnabend ein Autofahrer aus Berlin in einem Wohngebiet in Hennigsdorf, Freiheit, unterwegs. Nach Auskunft der Polizei sei der Mann mit seinem Pkw Renault gegen 18 Uhr so durch das Wohngebiet gefahren, dass sich ein fünfjähriges Kind gerade noch so in Sicherheit bringen konnte.

Als der Vater des Mädchens den Autofahrer darauf ansprach, kam es zu einem Wortgefecht. Der Renaultfahrer sei dann wieder in sein Auto gestiegen und anschließend drohend auf den Vater zugefahren.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sich bei der Polizeiinspektion unter der Telefonnummer 03301/85 10 zu melden.

Von MAZonline