Mit Kokain in den Venen stoppten Polizisten am Donnerstagabend einen Autofahrer aus Michendorf. Der 30-Jährige machte bei seiner Überprüfung einen berauschten Eindruck. Am Freitag hielten Beamte schließlich einen jungen Mann in Teltow an. Er gab zu, vor Fahrtantritt Drogen genommen zu haben.