Zehdenick

Ein Rettungswagen wurde am Dienstagabend in Zehdenick in einen Unfall verwickelt. Das Fahrzeug, in dem sich ein Patient befand, war gegen 18.10 Uhr mit eingeschaltetem Blaulicht auf der Falkenthaler Chaussee unterwegs. Plötzlich fuhr eine 52-jährige Frau mit ihrem Pkw Renault von einem Parkplatz herunter und wollte auf die Falkenthaler Chaussee einbiegen.

Dabei übersah die Frau offensichtlich den Rettungswagen. Es kam zum Zusammenstoß, wobei die Renaultfahrerin leicht verletzt wurde. Der im Rettungswagen befindliche Patient wurde mit einem unverzüglich angeforderten weiteren Rettungswagen weitertransportiert und auch die Renault-Fahrerin musste mit ihren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Bei dem Zusammenstoß entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 10 000 Euro.

Von MAZonline