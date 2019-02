Beetz

Mit ihrem Pkw verunglückt ist am Sonntagnachmittag gegen 17 Uhr auf der Landesstraße 19 nahe des Beetzer Ortsteils Ludwigsaue eine 71-jährige Autofahrerin.

Unfallfahrerin nach Unfall bei Bewusstsein und ansprechbar

Aus noch ungeklärter Ursache kam die aus dem Havelland stammende Frau von der Straße ab, prallte anschließend gegen einen Baum und überschlug sich daraufhin. Weitere Fahrzeuge waren offenbar laut ersten Erkenntnissen der Polizei nicht in den Unfall verwickelt. Wie die Polizei auf MAZ-Nachfrage weiter mitteilte, war die Frau nach dem Unfall bei Bewusstsein und ansprechbar, sie wurde zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Zur Unterstützung ihrer Maßnahmen forderten die Rettungskräfte vor Ort einen Rettungshubschrauber an.

Vollsperrung der L19 während der Unfallaufnahme

Das Fahrzeug war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden. Die L19 wurde von der Polizei für die Dauer der Unfallaufnahme sowie der Bergungsmaßnahmen voll gesperrt.

Lesen Sie weiter Aktuelle Polizeimeldungen aus Brandenburg und Berlin

Von MAZonline