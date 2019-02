Vehlefanz

Ein 19-jähriger Berliner wurde am Sonntagabend in einem Restaurant auf dem Autohof Oberkrämer in Vehlefanz von zwei Männern geschlagen. Die Männer waren auf der Toilette und hatten zunächst ein paar Worte gewechselt. Dann, so die Polizei, sollen die Männer den alkoholisierten 19-Jährigen noch am Boden liegend getreten haben.

Die Männer – die Polizei spricht augenscheinlich von Fußballfans – flüchteten dann mit einem Auto vom Autohof, konnten anhand von Zeugenaussagen jedoch ermittelt und kurze Zeit später festgestellt und kontrolliert werden.

Von den sieben Männern im Alter von 19 bis 32 Jahren waren bis auf den Fahrer alle alkoholisiert. Wer den Mann geschlagen hatte, ist nun Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Der 19-Jährige wurde am Kopf verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Von MAZonline