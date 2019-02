Plötzlich öffnete sich die Autotür: Die Radfahrerin, die am Donnerstagmittag in der Kopernikusstraße in Babelsberg unterwegs ist, kann nicht mehr ausweichen. Die 48-Jährige stürzt und verletzt sich am Kopf. Sie kommt in ein Krankenhaus. Ein BMW-Fahrer (42) hatte beim Aussteigen nicht auf den Verkehr geachtet.