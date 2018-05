Marwitz

Das war ganze Arbeit, die die Polizei am Sonnabend ablieferte. Um 10.13 Uhr hatte ein Sicherheitsdienst die Polizei darüber informiert, dass der in den Niederlanden als gestohlen gemeldete, hochwertige Pkw BMW per GPS in Deutschland auf der Bundesautobahn 10 bei Neu-Töpitz geortet wurde. Etwa eine Viertelstunde zuvor hatte er den Diebstahl seines am Wohnhaus ordnungsgemäß verschlossenen und abgestellten Pkws bemerkt und gemeldet.

Der niederländische Sicherheitsdienst informierte daraufhin die Polizei in Deutschland fortlaufend über den Standort und die Geschwindigkeit des Autos. Am Rasthof Wolfslake nahm der eingesetzte Polizeihubschrauber den Pkw erstmalig beim Betanken auf. Die Besatzung des Hubschraubers stellte eine Frau als Fahrzeugführerin fest, die nach dem Betanken zügig weiter fuhr. Die eingesetzten Polizeibeamten der Autobahnpolizei und der Polizeiinspektion Havelland befanden sich bereits in unmittelbarer Nähe des gestohlenen BMW und versuchten diesen anzuhalten. Als die Fahrzeugführerin die Polizeiwagen bemerkte, fuhr sie sehr schnell Richtung Frankfurt (Oder) und brachte dabei mehrfach andere Verkehrsteilnehmer in Gefahr. Es wurden von ihr unter anderem Warnbarken umgefahren, eine Leitplanke touchiert und die Standspur zum Überholen anderer Fahrzeuge genutzt. An der Anschlussstelle Oberkrämer verließ sie die Autobahn. In Marwitz stellte sie das Fahrzeug ab und flüchtete zu Fuß. Die Frau durch die Besatzung im Hubschrauber gesehen, Kollegen ergriffen sie schließlich. Das Fahrzeug wurde sichergestellt. Die Fahrzeugführerin ist eine 30-jährige Litauerin, die vorläufig festgenommen wurde. Es wurden mehrere Strafanzeigen, Verkehrsvergehensanzeigen und Unfallfluchten aufgenommen.

Die Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder) stellte am Sonntag Haftantrag. Der Richter des Amtsgerichtes Neuruppin erließ einen Untersuchungshaftbefehl, am Montag wurde die Frau in die Justizvollzugsanstalt Duben gebracht. Die weiteren Ermittlungen werden durch das Landeskriminalamt Brandenburg geführt.

Von MAZonline