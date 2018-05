Glienicke

Beträchtlichen Sachschaden richteten bislang unbekannte Täter in der Nacht zum Dienstag (22. Mai) in Glienicke/Nordbahn an, als sie in zwei BMW einbrachen und diverse Technik aus den Fahrzeugen stahlen.

Aus einem in der Roedernstraße abgestellten BMX X5 entwendeten die Täter neben der Mittelkonsole auch das Navigationsgerät sowie das Lenkrad des Wagens. Der entstandene Sachschaden wurde nach ersten Erkenntnissen auf rund 8000 Euro beziffert.

Ebenfalls am Dienstag, im Zeitraum zwischen 8.45 und 20.20 Uhr, stahlen unbekannte Täter aus einem BMW M1, der auf einem umzäunten Gelände in der Staerkstraße stand, die komplette Innenraumelektronik einschließlich der Airbags. Der entstandene Sachschaden wurde hier nach ersten Erkenntnissen auf 10000 Euro beziffert.

Die Kriminalpolizei hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen.

Von MAZonline