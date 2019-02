Alarmierend: Fahren unter Alkohol. Am vergangenen Wochenende häuften sich laut Polizei im Landkreis Potsdam-Mittelmark die Vorfälle. Zwei davon gab es in Brandenburg/Havel. In der Nacht auf Sonntag wurden zudem zwei Autofahrer in Groß Kreuz kontrolliert – mit 0,62 beziehungsweise sogar 2,11 Promille im Blut.