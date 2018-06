Oranienburg

Eine 33-jährige Opel-Fahrerin befuhr am Dienstag, den 19. Juni 2018, gegen 11.30 Uhr mit ihrem Pkw den Friedenthaler Weg in Oranienburg, als sie nach links in die Kanalstraße abbiegen wollte. Dabei kollidierte die Frau mit einem entgegenkommenden Pkw Renault. Eine darin befindliche 60-jährige Beifahrerin wurde durch den Zusammenstoß, ebenso wie die 33-jährige Opel-Fahrerin verletzt. Beide wurden zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Sowohl der Pkw Opel als auch der Pkw Renault waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Sachschaden beträgt nach ersten Erkenntnissen rund 5000 Euro. Die Kreuzung Friedenthaler Weg/Kanalstraße musste im Zuge der Rettungs- und Bergungsarbeiten für etwa eine Stunde gesperrt werden.

Von MAZonline