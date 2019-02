Gransee

Ein Unterstand für Mülltonnen brannte Donnerstagabend gegen 23.30 Uhr in der Buchholzer Straße im Granseer Ortsteil Gramzow. Hierbei entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Zur Brandursache laufen die Ermittlungen.

Hohen Neuendorf : Radfahrer verletzt

Beim Überqueren der Veltener Straße in Hohen Neuendorf kollidierte am Donnerstag gegen 12.30 Uhr ein 71-jähriger Radfahrer mit einem dunklen Pkw. Der Radfahrer verletzte sich und musste ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden. Der unbekannte Fahrzeugführer setzte seine Fahrt unerlaubt fort. Der Wagen konnte auch in der näheren Umgebung nicht mehr festgestellt werden. Am Fahrrad entstand geringer Sachschaden (etwa 50 Euro).

Oranienburg : Alufelgen entwendet

Von einem Pkw VW-Tiguan, welcher auf der Freifläche eines Autohauses in der Straße Am Heidering in Oranienburg stand, wurden in der Nacht zu Freitag alle vier Kompletträder entwendet. Zuvor wurde das Fahrzeug auf Steine aufgebockt. Der Schaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Hennigsdorf : Altkleidercontainer ausgeräumt

In der nacht zu Freitag, gegen 23 Uhr, teilte ein aufmerksamer Bürger der Polizei mit, dass sich gegenwärtig mehrere Personen an einem Altkleidercontainer in der Fontanesiedlung in Hennigsdorf zu schaffen machen würden. Vor Ort konnte ein polnischer Kleintransporter und zwei Personen, die sich vor der Polizei versteckt hatten, festgestellt werden. Die Personen hatten bereits mehrere Säcke aus den Containern herausgeangelt und auch schon zwei in ihrem Fahrzeug verladen. Die Polizei nahm eine Anzeige wegen Diebstahls auf und entließ danach die beiden Polen vor Ort.

Schildow : Einbruch in Einfamilienhaus

Im Zeitraum von 26. bis 31. Januar drangen unbekannte Personen durch Aufhebeln eines Kellerfensters in ein Einfamilienhaus in der Hermsdorfer Straße in Schildow ein. Sie durchsuchten alle Räumlichkeiten und entwendeten nach erstem Überblick nichts. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Hennigsdorf : Versuchter Einbruch in ein Restaurant

Unbekannte Personen versuchten im Zeitraum vom 27. bis 31. Januar in einem Restaurant in der Fontanestraße in Hennigsdorf eine Zwischentür der Gaststätte zur Kegelbahn durch Aufhebeln aufzubrechen, was jedoch misslang. Es entstand ein Schaden von etwa 100 Euro. Die Polizei ermittelt.

Zehdenick : Zusammenstoß mit Fuchs

In der Nacht zu Freitag, gegen 2 Uhr befuhr ein 54-jähriger BMW-Fahrer die L21 von Krewelin in Fahrtrichtung Siedlung 2 Zehdenick, als plötzlich ein Fuchs die Fahrbahn querte. Einen Zusammenstoß mit dem Tier konnte er trotz Gefahrenbremsung nicht verhindern. Der verletzte Fuchs flüchtete nach dem Zusammenstoß über das Feld. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von etwa 500 Euro im Frontbereich.

Mühlenbeck : Beim Rauchen erwischt

Revierpolizisten führten am Donnerstag im Bereich der Gesamtschule in Mühlenbeck Kontrollen zur Einhaltung des Jugendschutzes durch. Dabei stellten die Beamten fünf Jugendliche im Alter von 14 bis 17 Jahren beim Rauchen fest. Um die Raucher zweifelsfrei zu identifizieren, wurden sie in die Schule gebracht. Ihre Tabakwaren und Zubehör mussten die Jugendlichen abgeben. Das zuständige Ordnungsamt wurde informiert, Anzeigen und die sichergestellten Utensilien wurden übergeben. Zudem konnten die Beamten in Erfahrung bringen, wer den Jugendlichen die Tabakwaren verkauft hatte. Die Beamten nahmen eine Anzeige auf, die laut Jugendschutzgesetz mit einer Geldbuße bis zu 50.000 Euro geahndet werden kann. Weitere Kontrollen im Zusammenwirken mit dem Ordnungsamt sind geplant.

