Oranienburg

Unbekannte beschmierten in der Nacht zum Donnerstag in der Bernauer Straße in Oranienburg ein Blechschild einer Geschäftsstelle mit einem unleserlichen Schriftzug. Der Schaden beläuft sich auf rund 50 Euro. Die Polizei ermittelt.

Kremmen : Ohne Führerschein unterwegs

Der 56- jährige BMW-X3-Fahrer befuhr am Donnerstagabend, gegen 20.25 Uhr die Autobahn 24 zwischen der Anschlussstelle Kremmen und dem Autobahndreieck Havelland in Fahrtrichtung Autobahndreieck Havelland. Er sollte auf dem Tankstellengelände Wolfslake-West kontrolliert werden, versuchte sich jedoch der Kontrolle zu entziehen. Der BMW-Fahrer konnte dennoch auf dem Tankstellengelände Wolfslake angehalten werden. Hier händigte er lediglich eine Kopie seines DDR Führerscheines aus. Eine Überprüfung im polizeilichen Auskunftssystem ergab, dass er einer unanfechtbaren Entziehung der Fahrerlaubnis durch Verwaltungsbehörde unterliegt. Die Weiterfahrt wurde untersagt, die Führerscheinkopie sichergestellt.

Oranienburg : Berauscht unterwegs

In der Nacht zum Freitag, gegen 3.15 Uhr wurde in der Uferstraße in Oranienburg ein VW-Polo-Fahrer angehalten und kontrolliert. Zuvor hatte er sich beim Erkennen des Funkstreifenwagens im Gegenverkehr in Höhe des Friedrichsthaler Weges durch Flucht der Kontrolle entziehen wollen. Es stellte sich heraus, dass der 22-jährige Fahrer typische Ausfallerscheinungen für einen Drogenkonsum aufwies. Ein Drogentest schlug positiv auf Kokain an. Er stimmte einer freiwilligen Blutentnahme zu. Die Beamten fertigten eine Anzeige, beschlagnahmten den Führerschein und untersagten die Weiterfahrt.

Von MAZonline