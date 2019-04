Hennigsdorf

Am Freitagmorgen wurde der Polizei gemeldet, dass in einer Asylbewerberunterkunft in der Ruppiner Straße in Hennigsdorf im Zimmer eines Kameruner Staatsangehörigen eine größere Menge Betäubungsmittel gefunden wurden. Diese wurde sichergestellt und eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetzt gefertigt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Oranienburg : Wahlplakat heruntergerissen

In der Augustin-Sandtner-Straße in Oranienburg haben Unbekannte in der Woche vom 26. bis 30. März ein Wahlplakat von einem Laternenmast heruntergerissen, weshalb die Kriminalpolizei nun ermittelt. Das Plakat bezieht sich auf die bevorstehende Kommunalwahl.

Nassenheide : Missglückter Einbruch

Am vergangenen Wochenende versuchten Unbekannte die Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Straße Am Winkel in Nassenheide aufzuhebeln. Dies misslang. Allerdings wurde festgestellt, dass die Unbekannten in einem Geräteschuppen waren. Ob dort etwas entwendet wurde, ist bisher noch nicht klar. Der Sachschaden wird nach ersten Erkenntnissen auf 300 Euro geschätzt. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

Birkenwerder : Verkehrsunfall auf der A10

Am 31. März gegen 18.45 Uhr ereignete sich auf der Bundesautobahn A10 in Birkenwerder Fahrtrichtung Autobahndreieck Pankow ein Verkehrsunfall. Ein 22-jähriger Fahrer eines Pkw VW befuhr den rechten Fahrstreifen im Baustellenbereich, als er offenbar aufgrund unzureichenden Sicherheitsabstandes auf einen Pkw Honda auffuhr, welcher verkehrsbedingt abgebremst wurde. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Honda auf einen Pkw Chevrolet geschoben, wobei sich ein 13-jähriges Kind im Chevrolet leicht verletzte und im Nachgang mit seinen Eltern die Rettungsstelle aufsuchen musste. An allen drei weiterhin fahrbereiten Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von insgesamt etwa 4.000 Euro.

Hohen Neuendorf : Trunkenheitsfahrt gemeldet

Eine Zeugin meldete sich am Sonntag bei der Polizei, weil sie am Sonntag gegen 22.15 Uhr in der Oranienburger Straße in Hohen Neuendorf eine alkoholisierte 53-jährige Frau in einen Pkw Kia steigen sah. Die Frau aus dem Landkreis Oberhavel ließ sich nicht vom Losfahren abbringen. Beim Eintreffen der Beamten war sie jedoch schon in Richtung Birkenwerder gefahren. Die Beamten konnten die Frau wenig später an ihrer Wohnanschrift antreffen. Ein erster Atemtest ergab 1,13 Promille. Eine Blutprobenentnahme wurde durchgeführt und der Führerschein sichergestellt. Bei der Überprüfung des Pkw Kia stellten die Beamten fest, dass dieser durch die bayrische Polizei zur Fahndung ausgeschrieben war. Der Wagen wurde sichergestellt.

Von MAZonline