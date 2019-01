Oranienburg

Sonntagvormittag, gegen 11 Uhr entwendeten vier junge Männer aus Berlin im Shop am Eingang der Oranienburger Turm-Erlebniscity drei Badehosen, indem sie diese einfach mitnahmen und die Preisschilder abrissen. Diese drei Badehosen hatten einen preislichen Wert von rund 79 Euro. Die Polizei nahm vor Ort Anzeigen wegen Ladendiebstahl auf.

Hennigsdorf : Ladendieb festgestellt

Einen 32-jährigen Libanesen, der im Einkaufscenter am Postplatz in Hennigsdorf alkoholische Getränke im Wert von 24 Euro entwenden wollte, stellten Mitarbeiter der Verkaufseinrichtung fest und übergaben diesen zwecks Klärung der Identität der Polizei. Eine Anzeige wegen Ladendiebstahl wurde aufgenommen.

Hennigsdorf : Laterne umgefahren

Aus bisher ungeklärter Ursache fuhr am Montagmorgen, gegen 7.55 Uhr ein Lkw-Fahrer beim Rückwärtsfahren eine Laterne in der Hennigsdorfer Fontanesiedlung in Höhe des dortigen Kindergartens um, so dass diese auf dem Fußweg zum Liegen kam und Kabel abgerissen wurden. Mitarbeiter der Stadt kamen sofort vor Ort. Der Stromversorger wurde verständigt. Eine Unfallanzeige wurde gefertigt.

Stolpe : Zu schnell unterwegs

Eine 45-jährige Subaru-Fahrerin befuhr Sonntagnachmittag, gegen 14.50 Uhr die A111 von der Anschlussstelle Stolpe kommend in Richtung Hamburg. Aufgrund der Witterung nicht angepasster Geschwindigkeit verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam in weiterer Folge nach links von der Fahrbahn ab, wo sie mit der Seitenschutzplanke kollidierte. Am Fahrzeug und an der linken Seitenschutzplanke entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 6.000 Euro. Die Fahrerin kümmerte sich selbst um die Bergung ihres Fahrzeugs.

Von MAZonline