Oranienburg

Zwei 14-jährige Schüler einer Schule in Oranienburg wurden am Dienstagvormittag beim Konsumieren von betäubungsähnlichen Substanzen, vermutlich Ecstasy, während des Unterrichtes durch das Lehrpersonal erwischt. Beide wurden daraufhin vom Unterricht freigestellt und an die Erziehungsberechtigen übergeben. Eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz wurde gefertigt.

Hennigsdorf : Sturzbetrunken unterwegs

Durch einen Bürgerhinweis wurde Dienstagnachmittag, gegen 17.35 Uhr der Polizei bekannt, dass in der Berliner Straße in Hennigsdorf eine Person unterwegs sei, welche dem äußeren Anschein stark alkoholisiert sei, sich kaum auf die Beine halten könne und schon mehrfach gestürzt sei. Vor Ort konnten die Beamten einen 27-jährigen Polen mit einem Alkoholwert von 2,06 Promille feststellen, welcher auf Grund einer Eigengefährdung in Gewahrsam der Polizei genommen wurde. In seinem mitgeführten Rucksack wurden zudem Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt.

Von MAZonline