Im Messenger-Klassenchat einer siebten Klasse in Oranienburg wurden offenbar fremdenfeindliche Inhalte und Symbole sowie pornografische Bilder verschickt. Lehrer hatten davon Kenntnis erhalten und die Polizei am Dienstag informiert. Eine Strafanzeige wegen Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und Verbreitung pornografischer Schriften wurde aufgenommen.

Birkenwerder : Taxifahrer bedroht

Zwei unbekannte Männer ließen sich am Mittwoch gegen ein Uhr zunächst von einem Taxifahrer von Oranienburg nach Birkenwerder fahren und an der Kreuzung Viktoriaallee Ecke Brieseallee absetzen. Nachdem die beiden ausgestiegen waren, wollten sie für die Fahrt offenbar nicht bezahlen. Sie forderten den Taxifahrer dazu auf, ihnen seine Einnahmen herauszugeben. Dabei wurde der Fahrer unter Druck gesetzt, so dass dieser zügig wegfuhr und die Polizei rief. Die Beamten konnten die beiden Männer nicht mehr feststellen. Kriminaltechniker kamen zum Einsatz. Eine Strafanzeige wurde aufgenommen.

Hennigsdorf : Schornsteinbrand

Die Feuerwehr rückte am Dienstag gegen 19.20 Uhr mit zwei Fahrzeugen und zwölf Kameraden in die Karl-Liebknecht-Straße in Hennigsdorf aus. In einem Wohnhaus hatte es nach Brand gerochen. Letztlich brannte es in einem Schornstein, ein Übergreifen auf die Wohnräume gab es nicht. Der alarmierte Bezirksschornsteinfeger kam vor Ort. Den Schornstein ließ man kontrolliert ausbrennen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt.

Birkenwerder : Auf Sattelzug aufgefahren

Zwischen dem Dreieck Oranienburg und der Anschlussstelle Birkenwerder fuhr am Mittwoch gegen 10 Uhr ein 62-Jähriger mit seinem Pkw Dacia auf einen vorausfahrenden Sattelzug auf, der am Stauende verkehrsbedingt abbremsen musste. Der 62-Jährige wurde verletzt, er konnte nach ambulanter Behandlung das Krankenhaus jedoch wieder verlassen. Der Dacia war nicht mehr fahrbereit. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro.

Hohen Neuendorf : Neunjähriger verletzt

Ein Neunjähriger überquerte am Dienstag gegen 15.30 Uhr mit seinem Fahrrad die Oranienburger Straße in Hohen Neuendorf. Dabei kam es zur Kollision mit einem Pkw Skoda, der von einer 38-jährigen Oranienburgerin gesteuert wurde. Der Junge verletzte sich und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Es entstand ein Sachschaden von rund 300 Euro.

Velten : Aufgefahren

Auf der Landesstraße zwischen Velten und Borgsdorf kam es am Dienstag gegen 16.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Eine 31-jährige Oberhavelerin war mit einem Pkw VW auf einen vor ihr haltenden Pkw Renault aufgefahren, der dann mit dem davor haltenden Pkw Dodge kollidierte. Die 31-Jährige und die 41-jährige Renault-Fahrerin wurden dabei verletzt und mussten in Krankenhäuser gebracht werden. Es entstand ein Sachschaden von rund 7.000 Euro.

