Hennigsdorf

Ein 22-jähriger Kameruner wurde am Montag gegen 17.30 Uhr in einem Geschäft am Hennigsdorfer Postplatz beim Ladendiebstahl erwischt. Er hatte sich Lebensmittel im Wert von etwa vier Euro eingesteckt und nicht bezahlt. Bei der Überprüfung der Personalien stellten die Polizeibeamten fest, dass gegen den Mann ein Haftbefehl vorlag. Er sollte wegen Diebstahls 1.200 Euro bezahlen oder andernfalls 80 Tage in Haft genommen werden. Das Geld konnte der 22-Jährige nicht aufbringen. Er wurde in Gewahrsam genommen und dann an eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

Zehdenick: Ladendieb schlägt Mitarbeiterin

Ein bislang unbekannter Mann entwendete am Montag gegen 20 Uhr in einem Geschäft in der Falkenthaler Chaussee in Zehdenick Käse im Wert von etwa sechs Euro. Er wurde von Mitarbeitern beobachtet. Eine Mitarbeiterin eilte dem Unbekannten nach und stellte ihn zur Rede. Dabei schlug er der Frau mit der flachen Hand ins Gesicht und flüchtete in eine unbekannte Richtung. Polizeibeamte konnten den Mann auch in der näheren Umgebung nicht mehr feststellen.

Hohen Neuendorf: Land Rover gestohlen

Am Dienstagmorgen gegen 4 Uhr stellte der Fahrer eines Land Rovers in Hohen Neuendorf fest, dass der Pkw in der Clara-Zetkin-Straße entwendet worden war. Das graue Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen B-RP 3021 wurde zur Fahndung ausgeschrieben. Es entstand ein Sachschaden von etwa 35.000 Euro.

Zehdenick: Unter Kokaineinfluss

Polizeibeamte kontrollierten am Montag gegen 23.30 Uhr in der Liebenwalder Straße in Zehdenick einen Pkw VW Golf. Der 26-jährige Fahrer stand offenbar unter dem Einfluss von Kokain oder Opiaten. Der Drogentest verlief positiv auf diese Substanzen. Im Pkw wurden mehrere Röhrchen mit kristallinen Anhaftungen fest- und sichergestellt. Zudem stand war das am VW angebrachte Kennzeichen zur Fahndung ausgeschrieben, es war offenbar in Berlin entwendet worden. Der Wagen war demnach nicht zugelassen. Nach der Blutprobenentnahme wurde dem 26-Jährigen die Weiterfahrt untersagt.

Velten: Kradfahrer leicht verletzt

In der Rosa-Luxemburg-Straße in Velten wurde am Montag gegen 14.40 Uhr ein 54-jähriger Kradfahrer leicht verletzt. Eine VW-Fahrerin hatte den entgegenkommenden Mann beim Abbiegen nach links offenbar übersehen. Der 54-Jährige musste ambulant vor Ort versorgt werden. Der Sachschaden wird auf etwa 600 Euro geschätzt.

Gransee: Vierjähriger verletzt

Ein vierjähriger Junge überquerte am Montag gegen 17.40 Uhr die Fürstenberger Straße im Granseer Ortsteil Dannenwalde. Ein 59-jähriger Ford-Fahrer konnte einen Zusammenstoß mit dem Kind nicht mehr verhindern. Der Junge wurde verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Er wurde von seinen Eltern begleitet. Es entstand ein Sachschaden von etwa 200 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der 59-Jährige nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war.

Zehdenick: Autoscheibe eingeschlagen

Dienstagmorgen, gegen 6.30 Uhr musste ein Fahrzeughalter im Schwärmerweg in Zehdenick feststellen, dass in der Nacht zuvor die linke vordere Seitenscheibe seines PKW Opel Meriva durch bisher unbekannte Personen eingeschlagen worden war. Ob aus dem Auto etwas entwendet oder dieses sogar komplett entwendet werden sollte, ist gegenwärtig ungeklärt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Velten: Betrunken Auto gefahren

Durch die Polizei konnte am Montagnachmittag, gegen 15.05 Uhr nach einem Bürgerhinweis ein BMW-Fahrer in der Veltener Bergstraße festgestellt werden, der zuvor von der Fahrbahn abgekommen und durch die Gräben gefahren war. Der Fahrer soll dann torkelnd ausgestiegen sein. Durch die Polizeibeamten wurde der Fahrer kurz darauf im Fahrzeug sitzend vor Ort angetroffen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem 71-jährigen BMW-Fahrer einen Wert von 2,03 Promille. Die Beamten ließen eine richterlich angeordnete Blutprobe durchführen, fertigten eine Anzeige und untersagten die Weiterfahrt.

