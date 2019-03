Kremmen

Dienstagabend meldete sich eine Frau telefonisch bei einem Discounter in der Straße Am Elsholz in Kremmen. Die Frau gab an, vom Hauptsitz der Filiale zu sein. Sie bat daraufhin die Mitarbeiterin am Telefon, Codes für Gutscheinkarten durchzugeben. Letztlich gab die Mitarbeiterin die Codes durch, wodurch ein Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro entstand.

Velten : Tresor aufgefunden

Ein Zeuge meldete Mittwochnachmittag, dass am Waldweg entlang des Veltener Stich-Kanals ein Tresor in den Maßen 70 mal 50 mal 50 Zentimeter aufgefunden wurde. Unbekannte Täter hatten offenbar die Rückseite des Tresors mit einem Trennschleifer geöffnet. Der Tresor wurde durch hinzugerufene Polizeibeamte zum Revier nach Hennigsdorf gebracht.

Oranienburg : Nicht mehr fahrbereit

Zwischen dem Autobahnkreuz Oranienburg und der Anschlussstelle Birkenwerder in Richtung Autobahndreieck Pankow ereignete sich Mittwochvormittag ein Verkehrsunfall. Ein 62-Jähriger befuhr in einem Pkw Dacia die Bundesautobahn A10 und fuhr offenbar aufgrund unzureichenden Sicherheitsabstandes auf einen vorausfahrenden Sattelzug auf. Der Fahrer verletzte sich bei der Kollision und wurde in einem Krankenhaus ambulant behandelt. Am nicht mehr fahrbereiten Dacia entstand ein Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro. Der Wagen musste abgeschleppt werden. Im Zuge der Maßnahmen wurde der rechte Fahrstreifen für rund zwei Stunden gesperrt.

Hennigsdorf : Stoppschild 55 mal missachtet

Am Mittwoch überwachten Revierpolizisten des Polizeireviers Hennigsdorf am Vormittag für etwa zwei Stunden das Stoppschild beziehungsweise die Haltelinie in Hennigsdorf an der Feldstraße. Insgesamt 55 Kraftfahrzeugführer beachteten dabei nicht das absolute Haltgebot an der Haltelinie beziehungsweise das Stoppschild und wurden kostenpflichtig verwarnt. Sechs weitere Kraftfahrer hatten den Gurt nicht angelegt und mussten jeweils 30 Euro dafür bezahlen.

Liebenwalde : Unfall mit Wildschwein

Mittwochabend, gegen 20.15 Uhr befuhr eine 58-jährige Audi Fahrerin in Liebenwalde die L21 in Richtung Zehlendorf, als plötzlich ein Wildschwein die Fahrbahn querte. Trotz Gefahrenbremsung konnte sie einen Zusammenstoß mit dem Tier nicht mehr verhindern. Am Fahrzeug, welches fahrbereit blieb, entstand im Frontbereich und an der kompletten Fahrerseite ein Schaden von etwa 5.000 Euro. Das Wildschwein flüchtete.

