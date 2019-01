Hennigsdorf

Montag, gegen 12 Uhr versuchte ein Pärchen in einem Drogeriemarkt am Havelplatz in Hennigsdorf einen Lippenstift und Babynahrung zu entwenden. Bei Klärung des Sachverhaltes und Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass gegen dem 31- jährigen Mann ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Potsdam wegen Erschleichens von Leistungen vorlag. Da er die geforderten 900 Euro nicht bezahlen konnte, wurde er für die Dauer von 60 Tagen in die JVA Brandenburg gebracht. Gegen beide Personen wurde jeweils eine Anzeige wegen Ladendiebstahl gefertigt.

Glienicke : Auf den Gehweg geschoben

Ein 69-Jähriger befuhr am Montag gegen 18.30 Uhr mit einem Pkw Chevrolet die Bundesstraße 96 in Glienicke und wollte dann nach links in die Hauptstraße abbiegen. Dabei kollidierte der Wagen mit einem vorfahrtsberechtigten Pkw VW, der dadurch auf den Gehweg geschoben wurde. Die 37-jährige Fahrerin blieb unverletzt. Der 69-Jährige verletzte sich leicht. Zudem stand er offenbar unter Einfluss von Alkohol, ein erster Atemtest ergab 1,61 Promille. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 5000 Euro. Der Chevrolet war nicht mehr fahrbereit.

Gransee : Butter, Brot und Schmalz entwendet

Bei einem Verbrauchermarkt in der Berliner Straße in Gransee versuchte Montagnachmittag, gegen 15.20 Uhr ein 25-jähriger Mann Butter, Brot und Schmalz in einem Warenwert von 2,28 Euro zu entwenden. Ihm wurde ein Hausverbot und Platzverweis ausgesprochen. Eine Anzeige wegen Ladendiebstahl wurde gefertigt.

Schönfließ : Unfall mit Wildschwein

Ein 47-jähriger VW Fahrer befuhr Montagmittag, gegen 13 Uhr die B96A in Fahrtrichtung Schönfließ. Plötzlich und unvermittelt lief ein Wildschwein von rechts auf die Fahrbahn. Der VW-Fahrer schaffte es nicht, rechtzeitig zu bremsen und kollidierte frontal mit dem Wildschwein. Das Wild lief in Richtung Waldgebiet davon. Der VW, an dem ein Schaden von rund 2.000 Euro entstand, blieb weiter fahrbereit.

Stolpe : Durch Navi abgelenkt

Am Montag ereignete sich gegen 18.50 Uhr auf der BAB 111 in Fahrtrichtung Hamburg zwischen der Landesgrenze Berlin und der Anschlussstelle Stolpe ein Verkehrsunfall. Ein 18-jähriger Opel-Fahrer bediente nach eigenen Angaben das Navigationsgerät während der Fahrt. Hierbei bemerkte er nicht, dass er seinen Fahrstreifen nach links verließ. Daraufhin kam es zur Kollision mit dem Pkw Audi eines 61-Jährigen. An beiden Pkw entstand Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro. Beide Beteiligten setzten nach der Unfallaufnahme ihre Fahrt fort.

Von MAZonline