Am 22. März ereignete sich gegen 21.45 Uhr auf der Bundesautobahn A10, zwischen dem Autobahnkreuz Oranienburg und der Anschlussstelle Oberkrämer in Fahrtrichtung Hamburg ein Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Pkw Audi und eines Schwerlasttransportes. Hierbei befuhr ein 64-jähriger Fahrzeugführer eines Schwerlasttransporters die Autobahn in Fahrtrichtung Hamburg mittig beider Fahrbahnen in einer Baustelle. Der Schwerlasttransporter wurde durch ein Begleitfahrzeug BF-3 abgesichert, welches das Zeichen 266 (Überholverbot für alle Fahrzeuge) gesetzt hatte. Ungeachtet dessen versuchte ein 28-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Pkw an dem Schwerlasttransport vorbei zu fahren. Dabei fuhr der von ihm geführte Pkw zunächst gegen die rechte Schutzplanke, dann gegen den Auflieger des Schwerlasttransportes. Beide Fahrzeuge wurden dabei beschädigt. Der Auflieger blieb fahrbereit, der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde bei dem Fahrzeugführer des Pkw eine Atemalkoholkontrolle durchgeführt, diese ergab einen Wert von 1,05 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und der Führerschein beschlagnahmt. Es entstand geringer Sachschaden. Ein Strafverfahren gegen den Unfallverursacher wurde eingeleitet.

Oranienburg : 12. Oranienburger Kneipennacht

Die 12. Oranienburger Kneipennacht unter Teilnahme von acht Lokalen im Stadtgebiet von Oranienburg verlief aus polizeilicher Sicht störungsfrei.

Oberhavel : Häufung von Enkeltrickanrufen

In den Mittags- und Nachmittagsstunden des 22. März erhielten nach jetzigem Stand mindestens sechs Senioren aus dem Landkreis Oberhavel Anrufe von Personen, welche sich als Angehörige ausgaben und bei den Angerufenen nach der Möglichkeit fragten, sich größere Geldmengen leihen zu können. Es kam zu keinen Geldübergaben. Es erfolgte die Einleitung von Strafverfahren wegen versuchten Betruges.

