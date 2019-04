Hennigsdorf

Durch die Polizei konnte am Dienstagnachmittag im Asylbewerberheim in Hennigsdorf ein Haftbefehl vollstreckt werden. Die gesuchte Person konnte angetroffen und festgenommen werden. Inhalt des Haftbefehls, der durch die Staatsanwaltschaft Potsdam erlassen wurde, war die Zahlung von 1.200 Euro oder einer Freiheitsstrafe von 120 Tagen. Ursächlich für den Haftbefehl war das Verfahren wegen Urkundenfälschung, Erschleichen von Leistungen und einfacher Körperverletzung. Die geforderte Summe konnte durch einen Bekannten des Asylsuchenden beglichen werden.

Oranienburg : Versuchter Einbruch in Schlosskonditorei

In der Zeit von Montagabend 18 Uhr bis Dienstagvormittag 6 Uhr wurde versucht, in die Schlosskonditorei in der Breite Straße in Oranienburg einzubrechen. An der Eingangstür wurden Hebelspuren festgestellt. Den Tätern gelang es nicht, in das Objekt einzudringen.

Germendorf : Fahndungserfolg nach Hausfriedensbruch

Nachdem ein 42- jähriger Jamaikaner das Grundstück seiner Ex-Schwiegermutter in Germendorf nicht verlassen wollte, konnte er durch die Polizei auf dem Grundstück gefasst werden. Es stellte sich während der Sachverhaltsklärung heraus, dass gegen den 42-Jährigen ein Haftbefehl von der Staatsanwaltschaft Deggendorf vorlag, welcher die Zahlung von 777,64 Euro oder 18 Tage Freiheitsstrafe vorsah. Da der 42-Jährige die ausstehende Summe nicht aufbringen konnte, wurde er in die Justizvollzugsanstalt nach Wulkow gebracht.

Oranienburg : Fischwilderei an der Lehnitzschleuse

Durch die Wasserschutzpolizei wurde ein 20-jähriger Angler an der Lehnitzsschleuse in Oranienburg festgestellt, der keinen gültigen Angelschein vorzeigen konnte. Seine Stipprute wurde eingezogen und es kommt eine Anzeige wegen Fischwilderei auf den 20-Jährigen zu.

Velten : Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen

Zu einem Auffahrunfall mit gleich drei Fahrzeugen kam es am Dienstagnachmittag in der Lindenstraße in Velten. Die 43-jährige Fahrzeugführerin eines Volvo übersah die vor ihr verkehrsbedingt wartenden Fahrzeuge. Sie fuhr auf eines der Fahrzeuge auf und schob dieses gleich noch auf das davor befindliche Fahrzeug. Zum Glück blieben alle Fahrzeuginsassen unverletzt und es entstand nur Sachschaden in Höhe von rund 4.500 Euro..

Hennigsdorf : Enkel mit Geldsorgen

Ein unbekannter Mann rief Mittwochmorgen bei einer 83-Jährigen in Hennigsdorf an und gab vor, ihr Enkel zu sein. Er bat sie um finanzielle Unterstützung, ohne jedoch eine genaue Summe zu nennen. Die Hennigsdorferin erkannte den Betrugsversuch und beendete das Gespräch, noch bevor es zu einer konkreten Forderung kam. Im Anschluss meldete sie sich bei der Polizei und gab den Sachverhalt zu Protokoll.

Oranienburg : Kollision mit einem Krad

Ein 53-jähriger Seat-Fahrer aus dem Landkreis Oberhavel bog am Dienstag gegen 20.35 Uhr in der Andrè-Pican-Straße in Oranienburg in Höhe eines Freizeit- und Sportzentrums ab. Dabei kam es zur Kollision mit einem 17-Jährigen, der mit seinem Krad der Marke Yamaha die Straße entlang gefahren war. Der junge Oberhaveler verletzte sich dabei und wollte selbstständig einen Arzt aufsuchen. Sein Krad war nicht mehr fahrbereit. Insgesamt entstand rund 3.000 Euro Sachschaden.

Zehdenick : 50-Jährige verletzt

An der Kreuzung Scheunenweg Ecke Rudolf-Breitscheid-Straße in Zehdenick kollidierten am Dienstag gegen 14.30 Uhr zwei Pkw miteinander. Ein 63-jähriger Oberhaveler wollte mit seinem Pkw Audi vom Scheunenweg nach links in die Rudolf-Breitscheid-Straße abbiegen. Dabei kollidierte der Wagen mit dem Pkw Opel einer 50-Jährigen, die den Scheunenweg befahren hatte. Die Frau wurde verletzt und musste mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Pkw waren nicht mehr fahrbereit, insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro. Die Kreuzung musste zeitweise komplett gesperrt werden.

Von MAZonline