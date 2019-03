Oranienburg

Im Bereich des Autobahnkreuzes Oranienburg fuhr am Sonntag gegen 14.15 Uhr eine 24-Jährige mit einem Pkw VW in Richtung Stralsund auf dem rechten Fahrstreifen. Dabei versuchte die junge Frau aus dem Barnim offenbar einem die Fahrbahn überquerenden Tier auszuweichen. Der Pkw kollidierte mit der Schutzplanke, Schaden etwa 4.000 Euro. Das Tier entkam unverletzt und der VW blieb fahrbereit.

Hennigsdorf : Kellereinbruch

Bisher unbekannte Personen gelangten in der Zeit vom 23. Februar bis zum 2. März durch gewaltsames Herausreißen eines in der Wand verankerten Schlosses in einen Kellerverschlag eines Mehrfamilienhauses in der Rigaer Straße in Hennigsdorf und entwendeten daraus eine Werkzeugkiste sowie eine Bohrmaschine. Der Schaden beläuft sich auf etwa 350 Euro.

Schildow : Berauscht unterwegs

Sonntagabend, gegen 22.50 Uhr kontrollierten Polizeibeamte in der Hauptstraße einen älteren Audi A6. Es stellte sich heraus, dass der 40-jährige Berliner Fahrer mit türkischer Abstammung unter Einfluss von Drogen stand. Ein durchgeführter Drogenschnelltest schlug auf Cannabis an. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet und die Weiterfahrt untersagt.

Lesen Sie weiter Aktuelle Polizeimeldungen aus Brandenburg und Berlin

Von MAZonline