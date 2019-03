Velten

Ein Container auf dem Schrottplatz der Firma Alba in der Breiten Straße in Velten wurde in der Nacht zu Mittwoch aufgebrochen. Die Täter verschafften sich vermutlich mittels einer Flex Zugang zum Container. Ob etwas und was entwendet wurde, ist derzeit noch ungeklärt. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf.

Häsen : Versuchter Einbruch in Kleintransporter

In der Nacht zum Dienstag versuchten Unbekannte vor einem Grundstück in der Gutengermendorfer Straße in Häsen einen Ford Transit aufzubrechen. Die Täter bauten das Schloss der Schiebetür aus und stachen oberhalb des Schlosses ein Loch ins Blech. Ein Einbruch in das Fahrzeug misslang jedoch. Der Schaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro. Die Polizei ermittelt.

Velten : Vorfahrt missachtet

Beim Ausfahren vom Tankstellengelände nach links in die Rosa-Luxemburg-Straße in Velten übersah Dienstagmittag, gegen 13.10 Uhr ein 54-jähriger Ford-Fahrer eine Renault-Kangoo-Fahrerin, welche die Straße in Richtung Marwitz befuhr und es kam zum Zusammenstoß. Es entstand ein Schaden von etwa 8.000 Euro, wobei der Renault nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste.

Von MAZonline