Mildenberg

Auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Zehdenick und Mildenberg stieß am Mittwoch, gegen 7.15 Uhr, ein Wildschwein mit einem Pkw Nissan Primera so heftig zusammen, dass das Wildschwein noch vor Ort seinen Verletzungen erlag und der Pkw Nissan nicht mehr fahrbereit war. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 3.500 Euro.

Wensickendorf : Wartburg flüchtete

In der Hauptstraße in Wensickendorf wurde am Mittwochmorgen, gegen .:40 Uhr, der Außenspiegel und die Fahrzeugseite eines geparkten Pkw Opel durch einen Unfall beschädigt. Der unfallverursachende Fahrzeugführer beging mit seinem Pkw Unfallflucht. Durch eine Zeugin wurde der Polizei das Fahrzeug des Unfallverursachers beschrieben. Am Bahnhof in Wensickendorf konnte sodann ein Pkw Wartburg mit Unfallschäden, die zum Unfallhergang passen, festgestellt werden. Der Fahrzeugführer war nicht mehr vor Ort. Es wurden Spuren gesichert und ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 700 Euro.

Velten : Einbruch misslungen

In der Breiten Straße in Velten versuchten unbekannte Täter am Mittwoch in der Zeit von 19.30 Uhr bis 22.45 Uhr ein Garagentor aufzuhebeln, was jedoch misslang; Schadenshöhe rund 500 Euro.

Oranienburg : Opel gegen Radfahrer

Eine 65-Jährige fuhr am Mittwoch um 8.25 Uhr in der Kanalstraße aus einer Grundstücksausfahrt und übersah dabei offenbar einen 40-jährigen Radler. In Folge der Kollision fiel der Radfahrer zu Boden und verletzte sich. Mit einem Rettungswagen wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Sein Rad wurde vor Ort gesichert. Der bei dem Verkehrsunfall entstandene Sachschaden wird mit 500 Euro beziffert.

Lesen Sie weiter Aktuelle Polizeimeldungen aus Brandenburg und Berlin

Von MAZonline