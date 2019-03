Glienicke

Unbekannte Personen sprühten am Mittwoch in einem Mehrfamilienhaus in der Schönfließer Straße in Glienicke, in der Zeit von 14 bis 20 Uhr durch ein angekipptes Fenster türkisblaue Farbe in einen Wohnraumaum im Erdgeschoß einer Wohnung. Dadurch wurden die Fenster, die Inneneinrichtung sowie Bekleidung beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf rund 1.500 Euro. Hinweise zum Schmierfink liegen gegenwärtig der Polizei nicht vor.

Hennigsdorf : Acht Kompletträder entwendet

Vom Gelände eines Autohauses in der Veltener Straße in Hennigsdorf entwendeten in der Nacht zu Donnerstag unbekannte Personen insgesamt acht AMG-Kompletträder von dort ausgestellten Fahrzeugen. Zuvor hatten sie die Fahrzeuge auf Steine aufgebockt. Der Schaden liegt bei rund 5.600 Euro.

Stolpe : Unfallflucht

Am 6. März um 7.40 Uhr meldete ein Verkehrsteilnehmer einen Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn 111 in Fahrtrichtung Autobahndreieck Kreuz Oranienburg. Dabei befuhr ein derzeit unbekannter BMW-Fahrer den linken Fahrstreifen zwischen der Landesgrenze Berlin und der Anschlussstelle Stolpe. Vom Beschleunigungsstreifen der Raststätte Stolper Heide fuhr ein ebenfalls unbekannter Fahrer eines Lkw auf den rechten Fahrstreifen und eine Eisplatte löste sich vom Dach des Lkw. Diese Eisplatte fiel auf die Fahrbahn und der BMW-Fahrer lenkte sein Fahrzeug nach links, um auszuweichen. In der weiteren Folge kollidierte der BMW mit der Mittelschutzplanke und setzte die Fahrt ohne anzuhalten unerlaubt fort. Der Fahrer des Lkw konnte ebenfalls nicht an der Unfallstelle angetroffen werden. An der Mittelschutzplanke entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Eine Verkehrsunfallanzeige wurde gefertigt.

Stolpe : Fahrerairbag ausgebaut

Im Hohen Neuendorfer Ortsteil Stolpe im Frohnauer Weg wurde Mittwochmorgen festgestellt, dass unbekannte Täter gewaltsam in einen Pkw Mercedes eingedrungen waren und aus diesem den Fahrerairbag entwendet hatten; Schadenshöhe etwa 3.500 Euro.

Lesen Sie weiter Aktuelle Polizeimeldungen aus Brandenburg und Berlin

Von MAZonline