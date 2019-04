Hennigsdorf

Ein unbekannter Mann meldete sich Montagabend gegen 21.15 Uhr telefonisch bei einer 83-jährigen Hennigsdorferin. Er gab an, Mitarbeiter des LKA Berlin zu sein. Nach einem Überfall wären die Täter festgenommen worden und bei einem sei ein Zettel mit der Adresse der Seniorin gefunden worden. Der Unbekannte befragte dann die Frau nach ihren Barschaften und Wertgegenständen im Haushalt. Das kam der 83-Jährigen jedoch komisch vor und sie beendete das Telefonat. Im Anschluss meldete sie sich bei der richtigen Polizei und erstattete Strafanzeige.

Oranienburg : Widerstand geleistet

Polizeibeamte wurden Montagabend gegen 23.50 Uhr von Anwohnern in die Sachsenhausener Straße in Oranienburg gerufen, weil ein 42-jähriger deutscher Mann an Haustüren eines Mehrfamilienhauses klopfte und klingelte. Der Mann war dort bereits bekannt und gegen ihn wurde ein Hausverbot ausgesprochen. Die Polizeibeamten sprachen dem 42-Jährigen ein Platzverweis aus, dem er zunächst auch nachkam. Wenig später erschien er jedoch wieder an dem Mehrfamilienhaus und wurde zur Durchsetzung des Platzverweises in Gewahrsam genommen. Dabei leistete er Widerstand, indem er nach den Beamten trat und sich körperlich sperrte. Die Polizisten wurden nicht verletzt. Der 42-Jährige musste gefesselt werden und blieb über Nacht im Polizeigewahrsam. Strafanzeigen wegen Hausfriedensbruch und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte wurden aufgenommen.

Oranienburg : Aufgefahren

An der Kreuzung Berliner Ecke Friedrich-Engels-Straße in Oranienburg übersah am Montag gegen 12.45 Uhr offenbar ein 56-jähriger Oranienburger Ford-Fahrer einen vor ihm haltenden Pkw VW und fuhr auf. Durch den Zusammenstoß wurde dieser auf einen davor bereits stehenden Pkw VW geschoben. Die 48-jährige Oranienburgerin im ersten VW und der 51-jährige Oberhaveler im zweiten VW wurden dabei verletzt und mussten ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden. Die Berliner Straße musste für etwa 45 Minuten voll gesperrt werden. Der VW der Frau war nicht mehr fahrbereit. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 8.000 Euro.

Schildow : Versuchter PKW Diebstahl?

Ein Kabel einer elektrischen Tordurchfahrt eines Grundstückes in der Gartenstraße wurde am Sonntagabend, in der Zeit von 19 bis 22 Uhr durch unbekannte Personen durchtrennt. Der Eigentümer vermutet, dass durch das Trennen der Stromzufuhr am Tor dieses unberechtigt geöffnet werden und sein Pkw BMW von seinem Grundstück entwendet werden sollte. Das Vorhaben misslang aber.

Oranienburg : Komplexe Verkehrskontrolle

Bei einer geplanten Verkehrskontrolle in der Bernauer Straße in Oranienburg gegenüber der Polizeischule durch Beamte der Polizeiinspektion Oberhavel, der Autobahnpolizei und Polizeischülern wurden am Montag in der Zeit von 8 bis 14.40 Uhr insgesamt 172 Fahrzeuge angehalten und kontrolliert. Es wurden mehrere Verkehrsverstöße und Verkehrsstraftaten festgestellt. Abschließend wurden zwei Anzeigen bezüglich Führen eines Kfz unter Betäubungsmitteln in Zusammenhang mit Auffinden von Betäubungsmitteln, vier Anzeigen wegen Führen eines Kfz ohne Fahrerlaubnis und ein Verkehrsunfall mit Personenschaden sowie 15 Verwarnungen mit zwei Ausweisbestätigungen erfasst. Bei dem Verkehrsunfall versuchte der Fahrer eines Pkw sein, nicht gegen Wegrollen gesichertes Fahrzeug, aufzuhalten. Dabei rollte sein Pkw über den Fuß. Durch die Rettung fand eine ambulante Behandlung vor Ort statt.

Lesen Sie weiter Aktuelle Polizeimeldungen aus Brandenburg und Berlin

Von MAZonline