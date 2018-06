Angermünde

Dienstagabend um 20:30 Uhr. Beamte der Bundespolizei führen in der Regionalbahn von Stralsund nach Berlin eine allgemeine Personenkontrolle durch. Dabei wird auch ein 37-jähriger Mann aus Berlin nach seinem Ausweis gefragt.

Die Überprüfung seiner Personalien ergibt, dass die Staatsanwaltschaft Berlin seit Oktober 2015 nach dem Mann fahndet.

Das Amtsgericht Tiergarten hatte den 37-Jährigen im November 2014 „wegen des Erschleichens von Leistungen“ zu einer Geldstrafe von 2.000 Euro bzw. einer 80-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe verurteilt.

Genügend Geld hat der Mann an diesem Abend jedoch nicht dabei. Die offene Restgeldstrafe in Höhe von 1.500 Euro kann er nicht zahlen. Daher wird er von den Beamten zum Antritt seiner Ersatzfreiheitsstrafe in eine Brandenburger Justizvollzugsanstalt, teilte die Bundespolizei am Mittwoch mit.

Von MAZonline