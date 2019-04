Leegebruch

Am Samstagabend wurden Passanten in der Birkenallee in Leegebruch auf zwei augenscheinlich stark angetrunkene Jugendliche aufmerksam. Die Passanten informierten zunächst die Rettung, welche anschließend die Polizei hinzuzog.

Jugendliche an Eltern übergeben

Bei den 15 und 16 Jahre alten Jungen wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 1,89 und 2,21 Promille. Die beiden Jungs aus Oberhavel wurden ihren Eltern übergeben.

Von MAZonline