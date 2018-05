Oranienburg

Die Polizei wurde am Donnerstag gegen 14 Uhr in den Louise-Henriette-Steg in Oranienburg gerufen. Dort hatte nach Zeugenaussagen ein 24-jähriger Kenianer auf den Gehweg uriniert und Passanten angepöbelt. Schließlich entblößte er auch noch sein Geschlechtsteil. So fanden ihn Beamte bei ihrem Eintreffen vor. Der Mann stand derart stark unter Einwirkung von Alkohol, dass er nicht in der Lage war, im Rahmen eines Atemalkoholtestes in das Gerät zu pusten. Der 24-Jährige wurde zur Gefahrenabwehr und zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Wie es hieß sei der Mann, der offensichtlich in der Asylunterkunft in Stolpe-Süd untergebracht ist, der Polizei bereits wegen ähnlicher Delikte bekannt.

Von MAZonline