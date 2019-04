Oranienburg

Zu einem Streit unter Brüdern musste am Montag (1. April) schlussendlich die Polizei in Oranienburg ausdrücken.

Die beiden Männer waren am Nachmittag in der Bagnoletstraße – laut Polizei aufgrund einer Nichtigkeit – so sehr aneinander geraten, dass einer der der Brüder den anderen schließlich mit einer Holzlatte gegen den Unterarm schlug. Eine ärztliche Behandlung der dabei entstandenen Wunde war nicht notwendig.

Die Polizei trennte die beiden Männer, die anschließend laut den Beamten „getrennte Wege gingen“.

Lesen Sie weiter Aktuelle Polizeimeldungen aus Brandenburg und Berlin

Von MAZonline