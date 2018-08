Hennigsdorf

Eine 55-jährige Frau wollte am Sonntagvormittag in der Hennigsdorfer Fontanestraße vom Seitenstreifen auf die Fahrspur wechseln. Dabei übersah die Dacia-Fahrerin einen im fließenden Verkehr befindlichen Skoda, in dem eine 61-jährige und eine 48-jährige Person saßen. Es kam zum Zusammenstoß. Bei der Kollision wurden die beiden Skoda-Insassen verletzt, so dass sie im Krankenhaus behandelt werden mussten. Beide Autos konnten nicht weiterfahren. Wegen der Bergung der Fahrzeuge und der Unfallaufnahme musste die Fontanestraße eine halbe Stunden lang gesperrt werden.

Von MAZonline