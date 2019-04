Drei Jugendliche sind am Samstagabend im Wohngebiet Am Stern von etwa Gleichaltrigen bedroht und ausgeraubt worden. Am Sportplatz hinter der Kita am Niels-Bohr-Ring mussten die Jungs ihre Taschen ausleeren und ihr Bargeld herausgeben. Sie riefen dann die Polizei zur Hilfe – die sofortige Fahndung nach den beiden Verdächtigen schlug aber fehl.