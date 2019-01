Fürstenberg

In einem Mehrfamilienhaus in der Bahnhofstraße in Fürstenberg ist am späten Sonntagabend ein Brand ausgebrochen. Die Feuerwehr wurde gegen 21 Uhr alarmiert. Zunächst hieß es, dass Rauch aus dem Gebäude dringe. „Als wir vor Ort eintrafen“, so Fürstenbergs Stadtbrandmeister Dirk Stolpe, „war eine starke Rauchentwicklung zu sehen. Die Kameraden hätten sich dann unter Einsatz von Atemschutzgeräten Zutritt zu dem Haus, das gegenwärtig saniert wird und nicht bewohnt ist, verschafft. Auf diese Weise sei es gelungen, bis zum Brandort vorzudringen und die Löscharbeiten aufzunehmen. Insgesamt 15 Löschtrupps zu je zwei Mann seien im Einsatz gewesen, bevor das Feuer gelöscht war. Darüber hinaus wurde unter Einsatz einer Drehleiter auch von außen gelöscht. Die Wasserversorgung erfolgt zunächst über einen Hydranten, später wurde das Wasser aus dem nahen Havelarm herangeführt.

Das Mehrfamilienhaus in der Bahnhofstraße wird gegenwärtig saniert und ist nicht bewohnt. Die Tagespflegeeinrichtung im Erdgeschoss, wo die Sanierungsarbeiten bereits abgeschlossen sind, wird nur von montags bis freitags betrieben. Quelle: privat

Im Einsatz waren insgesamt 58 Kameradinnen und Kameraden der freiwilligen Feuerwehren aus Fürstenberg, Bredereiche, Himmelpfort, Blumenow und Lychen mit zwölf Fahrzeugen. Gegen 3 Uhr, so Dirk Stolpe, habe die Einsatzstelle von der Feuerwehr an die Polizei übergeben werden können. Die Schadenshöhe wurde von der Polizei mit rund 200 000 Euro beziffert. Während die Sanierungsarbeiten in dem Haus sich gegenwärtig auf das mittlere und obere Geschoss konzentrieren, sollen die Arbeiten im Erdgeschoss bereits abgeschlossen sein. Eine dort befindliche Tagespflegeeinrichtung, die von Montag bis Freitag geöffnet ist, kann nach dem Brand, gegenwärtig nicht genutzt werden.

Die Löschtrupps konnten nur nach dem Anlegen von Atemschutzgeräten in das verrauchte Gebäude vordringen. Quelle: privat

Zur Ursache des Feuers ermittelt die Kriminalpolizei. Die Beamten nahmen am Montag den Brandort unter die Lupe. Ergebnisse liegen bislang noch nicht vor. Auffällig ist, dass die Freiwillige Feuerwehr Fürstenberg bereits am Sonnabend zu dem Mehrfamilienhaus ausrücken musste. Dort war, wie es hieß, gemeinsam mit dem zuständigen Netzbetreiber ein leichter Gasaustritt festegestellt worden.

Von Bert Wittke