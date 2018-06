Ein 20-jähriger Veltener hat am Freitag ein Fahrrad, das vor einem Supermarkt in Velten stand, in Brand gesetzt. Zudem versuchte er, mit Grillanzünder die gläserne Eingangsfront des Marktes zu entflammen. Der Täter wurde dabei von einer Überwachungskamera gefilmt, weshalb er am Folgtag, als er wieder am Tatort erschien, von Supermarktmitarbeitern erkannt wurde.