Fürstenberg/Havel

Nach einem Hinweis suchten Polizeibeamte am Dienstagabend gegen 20 Uhr in einem Fürstenberger Ortsteil einen 55-jährigen Mann auf und konnten bei ihm 25 Cannabispflanzen in verschiedenen Größen fest- und sicherstellen. Die Besitzer, der 55-Jährige sowie ein 30-jähriger Mann, wurden vor Ort angetroffen. Gegen die Männer wird wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

Von MAZonline