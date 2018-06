Oranienburg

Die Polizei hat am Mittwoch Uhr in einer Wohnung in der Oranienburger Mittelstraße eine Aufzuchtanlage für Cannabispflanzen entdeckt. Eine Mieterin hatte zuvor der Polizei gemeldet, dass die Tür eines Nachbarn offen steht. Als die Beamten den Ort des Geschehens gegen 9.30 Uhr aufsuchten, bemerkten sie bereits im Hausflur, dass es nach Cannabis riecht. In der Wohnung entdeckten die Beamten dann eine Cannabisplantage mit mehreren Hundert Pflanzen, die bereits abgeerntet worden waren. Der Mieter der Wohnung war nicht anwesend.

Die laut Polizei professionelle Aufzuchtanlage wurde sichergestellt. Warum die Eingangstür offen stand ist noch unklar. Es konnten keine Einbruchsspuren festgestellt werden. Auch der Aufenthaltsort des Beschuldigten ist derzeit noch unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen versuchten Wohnungseinbruchs und wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Weitere Polizeimeldungen >>>

Von MAZonline