Bei einem Feuer am Donnerstagnachmittag im Lönsweg in Oranienburg gerieten ein Carport mit Schuppen sowie ein Pkw Peugeot in Brand. Sowohl die Baulichkeiten als auch der Wagen waren nicht mehr zu retten. Die Ursache für die Flammen stand ersten Ermittlungen der Polizei zufolge in dem Carport.