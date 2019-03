Birkenwerder

Einen obskuren Diebstahl erlebten Mitarbeiter eines Baumarktes in der Hauptstraße in Birkenwerder am späten Dienstagabend.

Gegen 19.10 Uhr hatten dort zwei unbekannte Männer Badarmaturen im Wert von rund 700 Euro entwendet und anschließend die Flucht ergriffen. Mitarbeiter des Baumarktes nahmen die Verfolgung der Diebe auf und liefen ihnen hinterher.

Täter flüchten mit Auto Richtung Autobahn

Die beiden Männer steuerten einen in der Nähe geparkten schwarzen Citroen mit polnischem Kennzeichen an, in dem drei weitere Männer saßen. Die Autoinsassen beschimpften die zwei flüchtigen Täter zunächst, letztendlich flüchtete der Fahrer mitsamt der vier anderen Männer jedoch in Richtung Bundesautobahn.

Die alarmierte Polizei konnte das flüchtige Fahrzeug vor Ort nicht mehr feststellen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von MAZonline