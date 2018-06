Bergfelde

Am helllichten Tag sind Diebe in ein Einfamilienhaus in der Lehnitzer Straße in Bergfelde eingestiegen. Der Vorfall soll sich am Mittwoch in der Zeit zwischen 6.30 Uhr und 15.50 Uhr ereignet haben. Durch das Aufhebeln einer Tür an der Rückseite des Hauses verschafften sich die Täter Zutritt zu dem Gebäude. Anschließend wurden sämtliche Räume durchwühlt. Ersten Angaben zufolge nahmen die Eindringlinge Schmuck mit. Die Schadenssumme wird mit rund 2200 Euro beziffert.

Von MAZonline