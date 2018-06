Hohen Neuendorf

Ein Opel Astra Carvan mit polnischen Kennzeichen war am frühen Montagmorgen gegen 2.30 Uhr aus Richtung Niederheide kommend auf der Hohen Neuendorfer Karl-Marx-Straße in Richtung Tucholskystraße unterwegs. Dort wollte ihn die Polizei stoppen einer Verkehrskontrolle unterziehen. Der Fahrer des Pkw machte jedoch keine Anstalten, vor Kontrollpunkt anzuhalten, sondern beschleunigte den Wagen noch und fuhr an den Beamten vorbei. Diese nahmen umgehend die Verfolgung des flüchtenden Fahrzeugs auf.

Zwei Männer hechten aus dem Wagen

Zwischen Hohen Neuendorf und Stolpe Dorf wurde der Opel auf einmal langsamer. Plötzlich öffneten sich Türen des Wagens, zwei Männer sprangen während der Fahrt aus dem Auto und flüchteten zu Fuß jeweils in verschiedenen Richtungen über angrenzende Felder.

Tropfnasser Bootsmotor im Kofferraum

Der führerlose Pkw rollte weiter, kam schließlich von der Straße ab und prallte gegen einen Straßenbaum. Im Kofferraum des Fahrzeuges fanden Beamte einen Bootsmotor der Marke Honda. Der Motor war noch nass. Zudem befanden sich an dem Schaft sowie an verschiedenen Schrauben Rückstände von Algen. Die Leitungen waren durchschnitten worden. Außerdem befanden sich im Kofferraum Befestigungsteile des Motors. Zudem fand die Polizei Werkzeug, das offensichtlich beim Diebstahl benutzt worden war. Die Vermutung liegt nahe, dass der Bootsmotor kurz vor der Entdeckung des Tatfahrzeugs durch die Polizei in Hohen Neuendorf gestohlen wurde.

Diebe sind weiter flüchtig

Es gelang der Polizei nicht, die flüchtenden Fahrzeuginsassen zu schnappen. Ein Fährtenhund verfolgte die Spur eines Diebes bis zur Invalidensiedlung in Frohnau. Dort verlor der Vierbeiner die Witterung.

Von MAZonline