Vehlefanz

In der Nacht zu Donnerstag wurden durch Unbekannte auf dem Autorasthof Oberkrämer in Vehlefanz von einem Tieflader zwei Auffahrrampen entwendet. Diese waren mit einem Spanngurt auf dem Tieflader gesichert gewesen. Der Fahrer schlief währenddessen in seiner Kabine.

Der Schaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro.

Von MAZonline