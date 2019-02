Durch ein lautes Geräusch schreckte der Fahrer eines Autotransporters am Montagabend an der Raststätte Borker Heide aus dem Schlaf. Im Rückspiegel sah er, wie sich drei Männer am Laster zu schaffen machten. Mit einem Hupsignal vertrieb er die Unbekannten. Beim Kontrollgang stellte sich heraus, dass mehrere Ersatzreifen demontiert wurden.