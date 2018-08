Potsdam

Erneut mussten drei Menschen auf Brandenburgs Straßen ihr Leben lassen. In der Nacht zu Dienstag ereigneten sich zwei schwere Verkehrsunfälle.

Unfall in Märkisch-Oderland

Bei einem schweren Verkehrsunfall nahe der polnischen Grenze sind zwei Männer tödlich verunglückt. Wie die Polizei mitteilte, waren die beiden am Montagabend in einem Auto auf der Bundesstraße 1 bei Seelow (Märkisch-Oderland) unterwegs.

Bei einem Überholmanöver musste der Fahrer des Wagens einem Fußgänger ausweichen, der plötzlich auf der Fahrbahn auftauchte. Das Auto kam dabei von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Beide Insassen starben noch am Unfallort an ihren Verletzungen.

Der Fußgänger konnte kurze Zeit später in Seelow aufgegriffen werden. Er gab an, auf dem Heimweg gewesen zu sein. Den Polizeiangaben zufolge war er alkoholisiert. Zeugen hatten berichtet, er habe mehrmals versucht, Autos anzuhalten.

Unfall in Oberspreewald-Lausitz

Bei einem Verkehrsunfall auf der B 169 nahe Senftenberg (Oberspreewald-Lausitz) ist zudem ein 54 Jahre alter Autofahrer am Montag tödlich verunglückt. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet ein entgegenkommendes Auto eines 44-Jährigen am Montag in den Gegenverkehr und stieß mit seinem Auto zusammen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Feuerwehrleute befreiten den im Autowrack eingeklemmten Mann, er starb später in einem Krankenhaus. Zunächst hatte es geheißen, dass der 54-Jährige bereits am Unfallort umkam. Der 44 Jahre alte Autofahrer sowie sein 61 Jahre alter Beifahrer erlitten schwere Verletzungen. Rettungskräfte brachten sie in Krankenhäuser.

Erst am vergangenen Wochenende hatte es mehrere Unfälle mit Toten gegeben.

Lesen Sie weiter Aktuelle Polizeimeldungen aus Brandenburg und Berlin

Von MAZonline