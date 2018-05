Ein dreijähriges Mädchen ist am Mittwochabend aus dem Fenster einer Asylunterkunft in der Berliner Straße in Kremmen gestürzt. Das Zimmer, in dem sich das Kind befand, liegt laut Polizei im zweiten Obergeschoss. Äußerliche Verletzungen seien nicht erkennbar gewesen. Das Mädchen wurde per Hubschrauber in ein Berliner Krankenhaus geflogen.