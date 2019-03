Mühlenbeck

Kriminalbeamte der Polizei durchsuchten am Dienstag aufgrund eines richterlichen Durchsuchungsbeschlusses mehrere Wohnungen in Oberhavel und Berlin in einem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts eines Falschgelddeliktes.

Vorrat an Betäubungsmitteln gefunden

Dabei wurde auch die Wohnung eines 30-jährigen Deutschen im Ortsteil Zühlsdorf des Mühlenbecker Landes durchsucht. Die Beamten stellten dabei Beweismittel sicher und stießen zudem in einem Nebengelass zufällig auf größere Mengen an Betäubungsmitteln, darunter Marihuana, Haschisch und Ecstasy. Zudem wurden Chemikalien und Utensilien zur Herstellung synthetischer Drogen sichergestellt.

Festgenommene in Justizvollzugsanstalt überstellt

Die Beamten nahmen den 30-Jährigen sowie einen in der Wohnung anwesenden 27-jährigen Deutschen vorläufig fest. Nach ihrer Vernehmung erließ die Staatsanwaltschaft Neuruppin über den Ermittlungsrichter des Amtsgerichtes Oranienburg einen Haftantrag für beide Männer wegen des Verdachts des Drogenhandels. Die beiden Beschuldigten wurden am Mittwoch dem Haftrichter vorgeführt und anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Von MAZonline